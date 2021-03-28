市長林右昌現身擔任第八位職人，談論自己這些年治理基隆的經驗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府28日在福華文教會館舉辦基隆城市觀光論壇，邀請7位專業職人分享在基隆打拚的故事，市長林右昌也現身擔任第8位職人，談論自己這些年治理基隆的經驗。

林右昌剛完成被外界公認「很瘋狂」的「24小時不斷電台灣切西瓜」行程，他表示，出發前很多人都勸他不要去，但為了宣傳9月在基隆舉行的車友大會師，以及10月的基隆城市博覽會，還是決定努力完成這個「一群人的夢想」。

林右昌說，很幸運能在城市中實踐自己的理想跟夢想，以規畫和行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，透過對城市的想像力、創意，把缺乏平地的侷限變成優點、把各種不可能變成可能，重新翻轉城市。

林右昌指出，基隆過去礙於財政、人員等狀況，是非常難經營的城市，但近幾年卻能有所蛻變，相信基隆做得到，其他城市也可以，他說，在這麼一個條件不足的狀況下，能順利改變它，其實是有治理的經驗、方法跟策略，還有治理的原理、原則，希望全台灣也能因此得到鼓舞，有更多的自信改變自己的家鄉。

觀光及城市行銷處長曾姿雯提及，過去大家提到基隆，想到的可能是雨都、港口、海鮮，或是廟口、夜市，俯拾皆是的階梯、單行道等，但現在提到基隆，大家想到的更是繽紛多彩的色彩屋、具歷史感的阿根納船廠，還有現在正夯的24小時不斷電遊程。

曾姿雯進一步表示，講到基隆就想到挑戰冒險夢想，這些都是創造城市的過程，在改寫城市記憶的過程中，有很多人的努力，藉由這個論壇，給在為基隆努力打拚的人搭建舞臺，透過挖掘在地職人的故事，成就更好的基隆。

市長林右昌現身擔任第八位職人，談論自己這些年治理基隆的經驗。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府28日在福華文教會館舉辦基隆城市觀光論壇。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

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