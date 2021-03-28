小小消防員體驗消防日常，吸引200位親子同樂。(蔡依珍攝)

為了強化父母和小朋友對各類火災防範的基本常識，桃園市政府消防局第三大隊山腳分隊今舉辦「爐火實驗室火災防範宣導活動」，邀請60組家庭約200人，體驗消防員的日常工作及了解住家中的爐火使用安全，包括射水、認識火、跟搜救犬同樂、變裝小小消防員開消防車等，讓大人和小朋友們除了了解消防員救災的辛勞外，同時學習到住家中的防災知識。

桃園市去年發生1557件火災中，「爐火烹調」是火災發生原因中的第三高，僅次於電器因素、遺留火種案件，爐火烹調火災易發生在午、晚餐時段，上午9點到中午12點、晚上6到9點為高峰，去年這類火災雖無造成重大傷亡，但是民眾千萬不能因此輕忽風險。

山腳分隊長葉昱旗指出，防疫期間，民眾因儘量減少外出，在家機會相對增加，電器、爐火烹調若使用不當，將導致火警頻傳、生命財產受損，呼籲民眾在家烹調時，都應隨時保持「人離火熄」的觀念，只要離開廚房都應熄火。

第三消防大隊長殷明坤建議，民眾如需長時間烹煮食物，例如燉或滷食物，若不能持續待在廚房時，建議設定鬧鐘提醒自己關火，避免因忘記關火而造成爐具空燒起火燃燒。

另外，清明節將近，同時呼籲民眾掃墓時，配合遵守四「不」二「記得」，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，如此才可以遠離火災。

小小消防員體驗消防日常，吸引200位親子同樂。(蔡依珍攝)

小小消防員體驗消防日常，吸引200位親子同樂。(蔡依珍攝)

小小消防員體驗消防日常，吸引200位親子同樂。(蔡依珍攝)

小小消防員體驗消防日常，吸引200位親子同樂。(蔡依珍攝)

小小消防員體驗消防日常，吸引200位親子同樂。(蔡依珍攝)

(中時 )