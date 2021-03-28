前總統馬英九28日台中行，上午先至梧棲探望228受難者尤世景之女、前市議員尤碧鈴，隨即到當地信仰中心朝元宮朝拜媽祖，接著前往外埔台灣道教總廟無極三清總道院，出席書法比賽勉勵參賽者。
馬英九在朝元宮參拜後並舉辦有獎徵答，詢問大家知否媽祖姓名，有人回答「林默娘」，馬前總統說正確應是「林默」，後人再尊稱加上「娘」，他再說明，媽祖叫林默，因為媽祖出生1個月內，都無法發出聲音，所以名字取為「默」。
他隨後又問大家「媽祖生日是哪一天？出生至今已幾年？哪朝人士？」民眾爭相搶答，有人想不出答案拿手機上網查，馬英九笑說，問「谷歌」答題也可以，統統有獎，並親切與廟方人員及民眾合影留念，來者不拒，展現親民。
馬英九長期關心228家屬，此次也專程探望受難者尤世景之女、前市議員尤碧鈴。尤世景原本在梧棲經營華泰航船運，事業相當成功，因被誣陷幫助謝雪紅偷渡，後來被帶到各地監禁刑求，後經鄉親於以「罷作醮」抗議，才被釋放。尤世景返家後就在朝元宮下跪發誓終生為民服務，因而投入選舉，這一擔任即至83歲才從政壇退休，以94歲高齡去世。
(中時 )
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