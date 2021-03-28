許瑜長相甜美。（17LIVE提供）

電玩少女許瑜IG、臉書粉絲人數突破50萬追蹤，YouTuber更擁有18萬人訂閱，應邀到Wave擔任大來賓暢談動漫「那些讓男生興奮的事」，分享一系列經典動漫主題曲，粉絲沉浸在各個名作氛圍，一同討論近期人氣動漫、公仔和電影，並加碼分享她為何從超級少女轉變成熱血動漫公仔迷。

許瑜表示：「以前我是個超級少女，後來覺得打鬥場景非常療癒。」她對動漫周邊和聯名商品也如數家珍，期待《鬼滅之刃無限列車》之後會有更激烈打鬥的第二季動畫，並推薦聽眾下半年要收藏《咒術迴戰》大魔王宿儺的手指和虎杖變身宿儺的公仔，「動漫真的是救贖這世界最美好的事，只要能有動漫，什麼煩惱都忘了」，並連播《黑色五葉草》、《灌籃高手》、《七龍珠》、《名偵探柯南》等名作主題曲。

回顧過去數年，許瑜平均一年只看一部電影，分享今年的額度將會給結合美日兩大經典的《金剛大戰哥斯拉》，「導演亞當·溫高德已經掛保證會打好打滿。」還熱情推薦聽眾購買電影和日本快時尚品牌的聯名T-Shirt。而她最難忘的爆笑動漫橋段和惡搞哏，分別是《監獄學園》，副會長白木芽衣子懲罰一位違規男同學舔她的高跟鞋，男主角出手阻止，反而令男同學生好生氣；以及一名網友交換禮物收到《名偵探柯南》，可是裡面所有兇手都已被圈了起來。

(中時 )