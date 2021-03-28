高屏攔河堰清淤現場。（袁庭堯攝）

行政院長蘇貞昌28日南下視察高雄市大樹區興田伏流水工程，強調政府規劃前瞻預算用於治水是先見之明。他強調，缺水不是危機而是轉機，正是清淤、開發水資源最佳時機。經濟部長王美花則表示，伏流水的相當實用且重要，但限定合法抽取，不會有地層下陷的困擾。

蘇貞昌表示，國軍官兵利用缺水乾旱時候，清污泥及水庫，化危機為轉機，加大水庫的容量，反倒替台灣未來的蓄水做好準備。蘇也感謝水利專家協助政府超前部署，對抗極端型氣候。

蘇也提到，當年要通過前瞻計畫預算，立法院上演丟水球、撒麵粉，還被人質疑是綁樁，幸好有通過前瞻計畫預算，現在事實證明是對的，再提出前瞻計畫3期水環境建設，沒有人再反對。

蘇以屏東來義鄉二峰圳為例，強調伏流水的重要性，肯定高屏溪目前已規劃4座伏流水設施，3座已上線，大泉伏流水也正進行試運轉中。

針對自來水漏水問題，蘇強調前瞻計畫將新建17條備用自來水管，讓舊的水管能全力維修，中央將挹注經費支持，水公司要加碼進行，提高地方接水率。

市長陳其邁表示，高雄供水穩定，但市府超前部署，協調整合151個地下水井佈建、取水，另外建築工地開挖地下室的地下水可以就近供應社區使用。工務局也將協調用水大戶，將節水目標提高到15％。臨海再生水廠也將於今年底完工，降低用水負擔。

伏流水專用特殊管材。（袁庭堯攝）

蘇貞昌強調政府規劃前瞻預算用於治水是先見之明。（袁庭堯攝）

(中時 )