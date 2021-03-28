在之前的招聘中，某互聯網公司工作人員王麗收到過許多份年齡超過50歲的簡歷。實際上，中老年人重返工作職位在大陸並不是新鮮話題。但2020年下半年以來，王麗收到的超齡簡歷明顯多於往年。「問過一位48歲的應聘者，他說是因為公司調整而失業，但家庭壓力還比較大，所以需要重新找工作。」

據智聯招聘問卷調查，疫情期間由於關閉、停產或停業而重新就業的中老年人比例為25.3％，新冠肺炎疫情是去年前3季中老年人求職者規模高於往年的最重要的外部變數。另據2020年2到9月智聯招聘平台提交簡歷的35歲及以上求職者年增率為14.9％，增速是35歲以下求職者年增7.3％的兩倍以上。

另一方面「生兒養老」傳統觀念正在式微，年輕人的工作壓力導致兒女們越來越不能全面照顧老人，反倒需要老人退休後出來工作，幫助兒女買房或支付結婚彩禮，減輕兒女壓力。

但王麗認為「超齡族群」也有著優勢，具備豐富社會經驗、社會關係和工作經歷，且往往比年輕人更懂得珍惜職位。她坦言不是所有職缺都對長者不友好，有些明顯「薑是老的辣」。例如過去任職的公司是傳統製造企業，招聘過一位特殊職位的技術人員，應聘時已58歲了但經驗非常豐富，面試時候就當場將一個困擾公司很久的技術問題解決了。

(旺報 )