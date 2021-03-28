新冠肺炎疫情衝擊全球，但跨國際的教育交流與活動不能中斷，教育部委託「中亞聯大」負責的印尼泗水台灣教育中心舉辦今年印尼境外生招生活動，特別跨越疫情限制，採線上直播方式舉辦「台灣跨國大學教育展」，場面熱絡，也展現台灣創新應變能力。

這場「台灣跨國大學教育展」在台中長榮桂冠酒店舉辦，共有包括台灣大學、清華大學及中山大學、東吳大學等國內公私立大學參加，主辦單位指出，活動分為一般大學、科技大學兩部分，每校先利用15分鐘介紹自家特色與優勢，並透過線上視訊方式與印尼學生互動。

雖受疫情影響，各國門戶仍未開放，這場線上教育展仍吸引1萬多名印尼學生參加，台灣各校也紛紛祭出優渥獎學金。教育部國際及兩岸教育司長李彥儀表示，教育部是國內大專院校的後盾，積極協助各校突破國外招生困難，這次教育展呼應政府新南向政策，以及教育部推動的東南亞學生倍增計畫。

亞大校長蔡進發指出，在疫情限制下，亞洲大學與中國醫大組成的「中亞聯大」透過創新思維及應變能力，為國際學術交流及招生開創新局面。亞大多年來與印尼學術界關係密切、許多來校就讀的印尼學生都表現良好，希望透過線上教育展能招收更多印尼學生。

印尼泗水台灣教育中心主持人、亞大國際學院院長陳英輝則說，來台就學的國際學生中，越南籍約占3成，印尼、馬來西亞分別占2成5。以人數來看，東協國家來台就學的學生數在108學年度有近6萬人、隔年降至5萬5000多人，反觀印尼108、109學年度來台學生數維持在1萬4000人左右，顯示台灣教育中心在印尼深耕確有成效。

(中時 )