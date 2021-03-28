夏季越來越接近，豔陽高照的日子即將來臨，不過因為陽光照射的問題恐怕也逐漸凸顯。一名網友苦惱表示，自己的車子停路邊，遭鄰居抱怨車窗反射陽光，讓他們每次出門眼睛都很痛，網友也不知如何解決。不少網友質疑，是不是鄰居自己想停那個位置？但也有人表示，被陽光直射真的會很不舒服。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文提問，表示自己的車停路邊，車子對面的那戶人家抱怨，說原PO的汽車玻璃，早上會反射陽光射到他們家，害他們每次開門眼睛都很痛。原PO也不知道該怎麼解決，因此上網發問。

不少爆系社員質疑：「是不是他們自己想停那個位置」、「嫌別人的車！自己家的車放就沒事」、「你不停別人也會停啊！」、「白癡抱怨，那換個人停是不是就投訴無門？」、「請他們出來請閉眼，因為即使不是你停車，別人的車也是一樣呀」。

不過也有人表示能理解：「每天被陽光直射真很不舒服，鄰居願意反應還比較好，萬一搞到彼此有心結就不好了。試著蓋車布？夾毛巾？」、「我懂刺瞎的感覺，我對面路邊車子每次太陽西曬整個陽光反射刺進我店裡我都快眼瞎了，我只好休息時間鐵門關一半」、「改變折射角度吧，如果真的不行就在車窗反光點貼個貼紙」、「試試換隔熱貼有用嗎？」。

(中時新聞網)