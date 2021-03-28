全球暖化趨勢已造成許多地區出現極端氣候，今又有科學家提出更驚爆的發現！美國《地球物理研究通訊》研究指出，人類習慣的春夏秋冬四季，正出現結構性變化，若發展趨勢不變，「未來夏季將長達6個月，冬天只剩下兩個月！」

美國《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）發現，鳥類、花卉近年明顯「轉性」，候鳥過早遷徙、花期大亂，均不排除與暖化有關。研究蒐集了自1952年至2011年的數據，發現夏季原本約78天，如今已大幅增加至95天；春、秋和冬季天數則呈現減少。

科學家認為，四季此消彼長跟全球暖化有直接關係，若這樣的發展趨勢不變，本世紀末到22世紀初，春季及夏季可能會提早一個月開始，秋、冬將晚到15天甚至30天，「夏季恐怕長達半年，而冬季剩下兩個月，全球的人們一年365天恐有一半日子處在高溫炎熱中」。

「這幾年跑來台灣的迷鳥，確實多了不少」，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷指出，迷鳥和固定時間來台的候鳥不同，牠們由於惡劣天氣或其他自然原因，偏離原遷徙路線，出現在不該出現的地方，的確不排除受了氣候變遷的影響。

(中時新聞網)