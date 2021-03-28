彰化縣和美鎮愛和路2戶民宅前馬路自來水管線漏水，住戶指已漏了5天。（謝瓊雲攝）

真的好可惜又好浪費，台中與彰化市、和美鎮部分區域即將於4月6日起實施供5停2分區限水措施，不少限水地區居民急跳腳，搶買儲水桶應急，但和美鎮非限水區外一處馬路邊自來水漏水5天才修復，讓民眾忍不住批評，台水公司真浪費。

和美鎮愛和路168、170號民宅前馬路埋設的自來水管線傳出裂管漏水，當地住戶指漏水情形已經5天，但通知自來水公司卻遲遲未見有人來修復，現在全台大旱，水資源更顯珍貴，放任自來水一直白白流失實在很可惜。

台灣自來水公司地11區管理處回應，彰化給水廠26日接獲漏水通報，就隨即派人前往勘查，並在場設立告示牌及三角錐警示，因為漏水量並不大，約0.5CMD（即每日500公升），且仍需進一步請檢漏員到場確認漏水點。

台水11區處強調，由於當天花壇鄉學前路也另有一處發生大量漏水，檢漏人員27日優先出動前往花壇支援，接著又處理和美鎮彰新路三段漏水搶修，才會延至今天才到和美愛和路搶修，中午11：30抵達現場測漏，修漏承商於13時開挖漏水點，為150PVPC分水鞍處有裂縫，下午4時已修復完成。

看的自來水滲漏出的水流點滴流進排水溝裡，杜姓住戶大嘆，周三就反映漏水，卻到現在都還沒有修，很擔心水資源就這樣白白浪費，更擔心路面地基是否會因自來水漏水被掏空、坍方，到時又要找誰要負責？

彰化縣議員尤瑞春表示，聽著潺潺水聲，心裡只感到心疼，民生用水緊縮還必須限水的此刻，民眾向自來水公司反映，得到的回覆竟然是挖土機壞掉，簡直令人哭笑不得，1天浪費的水量可能就夠整排民宅用上好幾天。

台水11區處下午已經派員到場搶修，經由檢測員檢測、精準抓出漏水處再開挖，初步了解應是接近馬路中間處管線漏水，由於該處水管管徑約100到200毫米，依管徑估算流量1天約數十噸。推測可能因管線太老舊、車輛輾壓或地震等問題，才造成管線損壞，確切流失水量仍要再進一步調查。

台水11區處長曾良琳說，彰化縣漏水率13.1％，低於台水公司14％的平均值，漏水率在全台各縣市排名大概第7名，每年編列管線汰換經費約5億元，檢漏小區分區管網的年度經費則為1.2億元，他強調降漏計畫一直持續進行中。

台水公司豎立告示牌。（謝瓊雲攝）

自來水管線漏水，水資源不斷從地面下冒出，連民代也忍不住直呼真的太浪費。（謝瓊雲攝）

台水公司檢漏員到場檢測管線抓漏。（謝瓊雲攝）

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