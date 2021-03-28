台中市五湖園生命智慧園區28日舉辦清明節地藏普渡大法會，率先倡導「低碳、無煙、節能」的「綠色祭祀」，全面採用電子香、電子蠟燭、電子牌位等環保祭典，取代黑煙線香，共減燒4萬8000枝香揮別臭味惡煙。此外更舉辦「公益市集」，幫助社福團體促銷禮盒與募款機會。

五湖園開發集團董事長廖知蘭表示，每年清明普渡法會參與人潮，總量超過2萬人次，尖峰時段人流4000人次，園區以「綠色祭祀，愛惜生命」為主題，舉辦2021「愛•生命」文化節，從「低碳交通、以功代金、文化復興、金紙減量、無煙獻禮、善用祭品、綠色抽獎」等著手，傳承「敬天愛人」文化價值。

總經理雷靜怡指出，除了金紙集中與勸導以功代金，並以電子香、電子蠟燭取代黑煙香燭，減燒4萬8000枝香揮別臭味惡煙，以電子牌位螢幕牆取代紅紙筆墨的聽經牌位，實踐垃圾減量。

雷靜怡表示，園區採購庇護工場及身障團體共1300盒產品，做為讚普渡拜桌供品及母親節禮品，文化節也特別設立「公益市集」，提供現場民眾試吃，幫助社福團體促銷禮盒預購與慈善募款機會。

五湖園開發集團今年特別規劃「綠色祭祀用品展」，向民眾推廣更加健康、美觀、環保的公益生活，從祭祀用品的汰舊換新，讓慎終追遠的祭祀價值重回家庭生活。2021「愛•生命」文化節將於清明連假落幕，復活堂也將在4月3日14時舉行感恩追思禮拜。

今日到場共同推動公益市集社會福利與慈善團體包括伊甸社會福利基金會附設台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利亞社會福利基金會瑪利媽媽手作麵包、台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘培坊、中華好家庭關懷協會、台中市自閉症教育協進會。

伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏表示，儘管受到疫情影響，導致銷售額未如以往，亟需社會各界扶持，在此嚴峻挑戰之下，感謝熱愛生命又充滿愛心企業五湖園，春秋兩祭都帶頭響應，舒緩募款困境。

五湖園生命智慧園區28日舉辦法會，總經理雷靜怡倡導「綠色祭祀」。（陳淑娥攝）

五湖園生命智慧園區28日舉辦法會，總經理雷靜怡倡導「綠色祭祀」。（陳淑娥攝）

五湖園生命智慧園區28日舉辦法會，率先倡導「低碳、無煙、節能」的「綠色祭祀」。（陳淑娥攝）

(中時 )