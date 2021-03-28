《台灣奇案》製作人郭美珠宣布推出2.0版。（民視提供）

《台灣奇案》2.0盛大開鏡。（民視提估）

22年前曾轟動一時的民視《台灣奇案》回來了！《台灣奇案》製作人郭美珠28日率演員群高玉珊、林乃華、孟飛、車冠德、黃新皓、陳羽喬等人到高雄內門舉行盛大開鏡記者會，劇組動員六百餘人，宣告《台灣奇案》2.0版盛大開拍，製作人郭美珠表示，希望這部戲可以匡正人心，帶給觀眾新的啟發，更謝謝民視願意給團隊機會，將經典傳奇的好戲改版再推給觀眾朋友。

《台灣奇案》是民視1999年至2008年初之間播出的古裝單元劇，共播出432集，這次宣告改版再製作，大俠專業戶孟飛開心22年後再次受邀演出新版的《台灣奇案》，這一次被劇本感動馬上答應演出，尤其他劇中是飾演判官，審判案件的keyman，雖然劇情還不能透露但他說全劇就是有一個主軸「善有善報、惡有惡報」，勢必讓觀眾看得過癮。

車冠德表示《台灣奇案》是他高中時必追的戲，若有遇到要考試不能看，還會用錄影機錄下來等考完試再來追劇，尤其同學之間還會爭相模仿主持人的串場。很開心台灣隔了這麼久終於又有古裝戲了！自己也是首次挑戰古裝扮相，真的很耗時，加上高雄艷陽高照，讓他還沒拍就揮汗如雨，直呼「古裝戲演員太辛苦了！但也是很新奇的體驗。」

《台灣奇案》將分多個單元，每一個單元都有令人驚喜的演員卡司，高玉珊、林乃華也開心再次與民視觀眾見面，高玉珊表示，20多年前參與民視八點檔《媽媽請你也保重》，經過20年後很開心可以再回到民視演出《台灣奇案》。這次還有年輕演員黃新皓、金愛荃加入，黃新皓透露劇中將跟前輩們有很多對手戲。

(中時 )