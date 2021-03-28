抖音近年來引發風潮，時常帶起挑戰遊戲，最近有一段短片爆紅，可以看到年輕女孩在法庭上受審，對著鏡頭擠眉弄眼，再配上《Sweet but psycho》的歌曲，立刻在網路上掀起萬人模仿潮，然而事實上，這名18歲女孩名叫伊莎貝拉（Isabella Guzman），她開庭的原因竟是因為以殘忍方式殺害了自己的母親。

這段影片是2013年的出庭畫面，伊莉莎白穿著橘色囚衣，儘管是在嚴肅的法庭上，她卻不時露出俏皮笑容，然而伊莉莎白其實刺殺了母親，她的態度能夠那麼輕鬆，全是因為她罹患偏執型精神分裂症，還被送進精神病院治療，對自己的犯行毫沒有悔意。

伊莉莎白在抖音上爆紅，然而她開庭的原因竟是弒母。(圖/翻攝自Denver7 – The Denver Channel)

伊莉莎白的父親自她幼時就離異，幾年後母親便和新對象結婚，然而伊莉莎白無法接受家庭劇變，開始變得陰陽怪氣，不服母親的管教，母親在無奈之下只好將她送到生父身邊管教，長大後，她才在父母兩邊輪流居住，沒想到這竟導致她的性格越來越扭曲，時常和母親發生激烈爭執。

伊莉莎白曾登上社會版。(圖/翻攝自外媒)

某天母親收到伊莉莎白傳來的簡訊表示，「You will pay.（你會付出代價）」，嚇得報警請求保護，也拜託伊莉莎白生父幫忙協調母女關係，然而此舉卻徹底激怒伊莉莎白，伊莉莎白回到家中後，便到浴室朝媽媽的臉部狠刺35刀、頸部51刀，再加上其他部位總共151刀，再以球棒將對方毆打致死，隨後她警方遭逮捕，以一級謀殺罪提出控訴。

(中時新聞網)