星巴克小確幸來囉！329青年節你打算怎麼過？想感受充滿熱情的年輕能量，就來喝咖啡衝一波吧。星巴克會員好友分享日，祭出買一送一好康，咖啡控趕快把握3月的最後優惠！

星巴克表示，3/29活動當日11:00-20:00，星禮程會員購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。此回饋將自動記錄於星禮程帳號中，須自行登入星巴克網站或APP查詢。全額使用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋。

星巴克提醒，該優惠活動不包括機場門市，松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他門市(洄瀾、花蓮和平)及車道服務。

此外，伯朗咖啡館3／29也加碼在部份門市推出分享日優惠，民眾到店以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，飲品不限品項、容量。但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品等不適用此活動，消費前記得向門市詢問。

(中時新聞網)