前立委洪慈庸帶女兒小鹿到后里動物之家參觀。（洪慈庸提供／陳淑娥台中傳真）

前立委洪慈庸帶女兒小鹿到后里動物之家參觀。（洪慈庸提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里動物之家將在4月4日正式開幕營運，立法院長辦公室機要顧問、前立委洪慈庸於臉書貼文表示，「帶小鹿（女兒）來看媽媽的成績，后里動物之家等了6年終於要開幕！」她也感謝交通部長林佳龍在台中市長任內的遠見，將原本焚化爐汰舊換新的規劃改成動物認養中心。

洪慈庸說，2015年時參與后里動物之家視察，前台中市長林佳龍表示停建動物屍體焚化爐，配合2018世界花博，將動物之家后里園區改建開放式收容所及認養中心為改善流浪動物收容環境，盼結合日常、教育、動物安置照護等功能，規劃進行「台中市動物之家后里園區」改建工程。

洪慈庸提到，她在擔任立委時協調農委會共1億3886萬元，約總經費7成的補助逐年撥付到位，推動動物之家后里園區改建工程，也要求工程進度如期如質完成。

洪慈庸貼文感謝當時市長林佳龍的遠見，將原本焚化爐汰舊換新的規劃改成作動物認養中心，不僅讓更多毛小孩有了安全的家，也變成漂亮的旅遊打卡景點。

后里動物之家於2018年動工，目前已完工試營運，將於下個月4日正式開幕營運，建築外觀設計大量採用圓弧曲線，柔化動物收容所昔日冰冷形象，也獲得國家卓越建設設計獎，跳脫以往髒臭的印象，盼成為具有溫度的收容環境。

(中時 )