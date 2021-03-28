主板廠映泰（2399）受惠2020年整體主板市場需求暢旺，於第二季產能稼動率及出貨動能回復後，連三季守住獲利表現，全年也交出稅後每股盈餘達0.8元的九年來高點。映泰董事會並通過擬將配發盈餘及資本公積之每股現金股利共0.4元，也是近三年來首度發放股利。

映泰去年度稅後淨利近兩倍的年增幅，來到1.43億元，拉抬稅後每股盈餘0.8元，站上2012年以來新高，毛利率也揚升至12.04％的高水位。但在受到CPU供貨仍不若預期、出貨動能受壓，加上運輪物流成本翻漲，營益率未能順利轉正，但明顯收斂至─1.28％。

順利維穩獲利表現後，映泰董事會亦決議擬將配發股利，其中盈餘分配之每股現金股利0.26元，另以資本公積發放每股現金股利0.14元，共計每股配息0.4元，這也是映泰在睽違兩年後、再度重啟股利發放。

看好今年上半年加密貨幣挖礦市場需求續熱，映泰陸續推出可供8張及12張顯卡直插的礦板新品，把握挖礦商機帶動的出貨動能。另一方面，在零售主板市場映泰也加緊搶攻電競換機商機，除了首度端出針對高階旗艦級的電競主板新品，在中高階主板產品線也從玩家擴展至創作者、商用及娛樂領域。

英特爾最新500系列主板預計於30日全面上市，映泰也已陸續完成全通路鋪貨進度，除首波到貨的H510系列新品外，預計包括Z590及B560系列也將在3月底到4月初到貨。

(工商 )