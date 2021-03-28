委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）今天表示他確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），有輕微症狀。

瓜伊多在自己的推特（Twitter）帳號表示正接受隔離，同時對委內瑞拉的確診數字表達憂心。

瓜伊多寫道：「我想表達我與數以千計在這場疫病中受苦的委內瑞拉人休戚與共。」

「如今我們大家都有親戚或熟人感染COVID-19。」

委內瑞拉2018年的大選由總統馬杜洛（Nicolas Maduro）成功連任，但西方政府形容這場選舉是騙局，之後有數十個國家力挺瓜伊多擔任委內瑞拉臨時總統，包括美國。

瓜伊多還說，他把COVID-19疫苗運抵委內瑞拉視為迫切要務。

委內瑞拉已收到70萬劑COVID-19疫苗，其中50萬劑是由中國國藥集團（Sinopharm）捐贈，其餘則為俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

反對派領袖們正另行協商運用美國凍結的資金，透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）來購買疫苗。

委內瑞拉官方數據顯示，截至今天境內累計已有15 萬5663起病例、1555人病故。但反對派人士說，由於檢測人數有限，實際數字可能更高。

(中央社)