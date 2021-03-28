慶祝入園突破200萬人次，新竹市立動物園28日有限定的「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」及「臉譜彩繪」等免費活動，民眾只要身份證字號有「200」就能免費入園，一早尚未開開園就有許多民眾大排長龍等待入園。
市長林智堅也與河馬「樂樂」玩偶驚喜現身，現場充滿大小朋友歡笑聲。他說，重新開園後的新竹市立動物園已經成為必訪景點，更是城市外交大使，讓竹市與日本東武動物園相互交流，感謝市民支持。
林智堅表示，本周壓軸活動在新竹市立動物園，也為2021新竹市兒藝節打開序幕，讓大小朋友都能夠在園區玩遊戲看表演，也感謝大家的捧場，早上就在門口排隊等著闖關，臉譜彩繪也有許多人排隊參加，更別說現場的泡泡秀及光影表演，表演時間一到就擠滿了人群。
動物園園長楊礎遠表示，新竹市立動物園為全台原址現存最古老的動物園，是許多老新竹人的回憶，改造後成為外縣市旅客造訪新竹市的熱門景點之一，短短一年兩個月即突破200萬人次入園參觀，總收入也超過6700萬元。
28日也有許多民眾出示證件享優惠，身份證字號具「200」就能免費入園，讓許多陪伴小朋友的家長直呼有活動又有優惠，很值得！
動物園表示，上周日迎接200萬人入園，這次也邀請幸運得主李先生也帶著家人一同前來同樂，並與市長、園長及貴賓宣布正式入園突破200萬人，現場也抽出幸運的20位民眾帶回認養卡，除了可以增進動物福祉，也可以享未來一年免門票入園等優惠。
(中時 )
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