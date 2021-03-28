香港財政司長陳茂波28日在網誌發文指出，相信全球經濟2021年的主調是走向復甦。隨著世界多個地方已相繼展開疫苗接種計畫，加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施，全球經濟的復甦動力有望在下半年增強。

香港信報報導，陳茂波表示，香港2021年前兩個月的貨物出口，已出現37.6％增長，遠勝2020年同期的下跌12％，全年貨物出口可望有不俗表現，至於服務輸出的復元步伐，將很大程度取決於跨境人員往來的恢復速度。

陳茂波坦言，雖然前路曙光漸現，但目前的困境卻仍然存在。因此在連續兩年面對前所未有的巨額財政赤字背景下，港府2月發表的預算案仍推出規模逾1,200億港元的逆周期措施。其中為個人提供的150億港元擔保貸款計畫，目標在4月內推出，而降低在職家庭津貼計畫的工時要求，也爭取在6月起實施，希望新措施能為有需要的企業和個人提供進一步支援。

(工商 )