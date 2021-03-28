王中平與余皓然的18歲校花愛女韓菲，之前才宣布錄取全球排名第8的多倫多大學人文學科，不僅外界都誇她是美貌與學識兼備，媒體更用「學霸」來讚譽，未料卻引來酸民諷刺「妳應該是UBC（哥倫比亞大學）沒有考進對吧！因為現在UBC比多倫多大學難進！所以做人還是低調點吧！」對此，她也霸氣回應，而媽媽余皓然則在臉書護女：「酸民怎麼這麼閒呀！什麼都能酸。」

韓菲曬出和酸民私訊，對方表示「妳們就是把妳即將要去讀的多倫多大學講得太神奇了，更何況妳念的科系分數不用太高就進得去，只要是住在加拿大的人都知道！」還稱報紙把她形容成學霸是有點誇張，認為她只是「UBC（哥倫比亞大學）沒有考進對吧！因為現在UBC比多倫多大學難進！所以做人還是低調點吧」。

韓菲遭酸民嗆，高EQ回應。(圖／翻攝自韓菲IG)

王中平和余皓然婚後育有一對寶貝兒女。(圖／本報系資料照)

對此，韓菲坦然回覆，她的第一志願本來就是多倫多大學，也只有申請加拿大的學校，「好好笑，我媽甚至沒有說我上什麼大學，只是全家都很高興我能上自己的第一志願，畢竟從高二松山轉到國際學校，從一開始被說可能要重讀一年，到後來陸續考雅思跟SAT，新聞要怎麼報，那是他們的選擇，被說是學霸反而我自己會被罵，我有必要嗎…」。而余皓然也不捨女兒被酸，在臉書護女：「酸民怎麼這麼閒呀！什麼都能酸。」

(中時新聞網)