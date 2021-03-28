由於新竹街口攻城獅僅剩1場例行賽，大勝卻因26日鬥毆事件被禁賽1場，等同28日這場攻城獅遭遇桃園領航猿的比賽，不僅是他在PLG最後1場例行賽，如果攻城獅不幸沒法晉級，更可能是他本季在台灣打球的最終戰，他當然選擇拚了。

大勝今天交出32分、17籃板、10助攻、5抄截與2火鍋的超全面表現，帶領攻城獅132比82轟翻無心戀戰的領航猿，也達成賽前設定至少贏下23分的目標，繼續保有晉級季後賽的一絲希望，簡單來說，就是攻城獅接下來必須全贏、領航猿全敗。

攻城獅一開賽就火力全開，展現很想「達標」的企圖心，打完首節就以32比16領先，甚至打完上半場，雙方比數變成69比39，表現最搶眼的還是即將禁賽1場的攻城獅洋將大勝，他半場就拿27分、10籃板，塔壁也有10分、10籃板。

來到下半場，攻城獅火力完全沒有停歇跡象，反觀領航猿似乎已經提前放棄，前3節結束，攻城獅取得107比62大幅領先，幾乎快要達到原本設定23分的兩倍，大勝更在末節傳給李家瑞投進三分球，完成個人在PLG的首次大三元數據。

攻城獅想上演超級大逆轉晉級季後賽戲碼，最後1場例行賽非贏不可，但是這場比賽是4月4日在彰化舉行的田壘退役賽，夢想家自然也不想輸；領航猿想晉級季後賽，剩下3場必須至少贏下1場，目前他們還要跟夢想家打1場、跟富邦打2場。

(中時 )