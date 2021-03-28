全國大專女子壘球聯賽冠軍賽，28日在台中金龍棒球場舉行，國立暨南國際大學對戰國立台灣體育大學，前2局兩隊陷入投手戰，第3局開始，暨大發動攻勢，最後以7：0提前在第6局結束，獲得冠軍，向2022年杭州亞運邁進。

暨大女壘隊由亞運培訓隊主力投手、公共行政學系的杜雅婷獨撐全場，有效封鎖台體大的打擊，全場只讓對手擊出1支安打；暨大從第3局開始，局局都有攻勢，全場擊出10支安打，獲得7分，以兩個循環10戰全勝戰績，獲得首屆大專女子壘球聯賽總冠軍。

暨大校長武東星表示，暨大女壘隊員占2022年第19屆杭州亞運培訓隊選手的近3成，共有6名同學入選培訓隊，是目前全國女壘最蓬勃發展的大學；教育部體育署特別補助暨大，在校內建立全台唯一女壘規格的壘球場，未來將培育更多優秀的國家女子壘球運動員與教練。

今年大專校院女子壘球聯賽，共有台灣師大、北市大學、台灣體大、暨南大學及樹德科大，5支隊伍參賽。暨大獲得全壘打獎（諮商心理與人力資源發展學系碩士班林志霙）、投手獎（公共行政學系陳靜瑜）、功勞獎（公共行政學系杜雅婷）；教練獎（暨大林佩君教練）；打擊獎第3名（公共行政學系馬文麗）；打擊獎第2名林志霙。

入選2022杭州亞運中華女壘培訓隊的捕手林志霙表示，她在暨大公共行政學系畢業之後，進一步就讀諮商心理與人力資源發展學系碩士班，主修終身學習與人力資源發展，除了發展壘球專長，更在暨大取得多元的能力，在運動與學術上均衡發展。

(中時 )