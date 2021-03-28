台中市某科技大學23日晚間傳出學生墜樓身亡，1名洪姓男大生被發現，趴臥在校內大樓1樓地面，緊急送醫仍傷重身亡，自稱死者的家屬，27日在網路指控男大生疑遭校園霸凌1年，PO文目的是要告訴曾霸凌過她弟弟的人，自動到靈堂上香道歉；校方則表示，全案已交由檢警調查。

自稱死者的家屬PO文指出，「我弟在3／23號晚間18：30於校內大樓跳樓了，我很難過很心痛，因為他常常跟我說在學校被同學霸凌言語霸凌，上課也一起被老師調侃，有時候騎車在路上也會被逼車或是被按喇叭，這件事長達半年至一年。」。

PO文續指，「我能原諒那些霸凌我弟的同學，但請你們務必來我弟靈堂上香道歉，我希望學校能更重視校園霸凌事件，不應該漠視以至於今天發生這樣的憾事；還有新聞上也寫的很清楚我弟沒有搶人女朋友，從來就沒有，請不要再有流言蜚語來傷害我弟跟我的家人了謝謝。」

據了解，當時男大生獨自1人進到學校校園某教學大樓，晚間約18時30分發生墜樓意外，校方立即報警，警消獲報後將洪姓男大生送醫，最後仍宣告不治，檢警調查初步無外力介入，至於真正詳細死因仍將後續調查。

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(中時 )