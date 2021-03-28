「XTERRA Taiwan 2021」全球越野跑巡迴賽台灣站今天在墾丁國家公園進行42公里、28公里、10公里與5公里越野跑項目，以及兒童滑步車Push Bike 幼童組，將近1100名參賽者挑戰自我，去年因骨膜炎被醫生警告不准再跑的女子長跑好手雷理莎，於28公里2小時36分13秒成績封后。

雷理莎透露，去年因訓練量過大導致骨膜炎，被醫生警告不准再跑，但僅相隔3個月便重返賽道，炎熱天氣讓她稍有吃不消，她打趣說:「一開始跑超開心，很懷念賽道，但跑到後半段只剩痛苦。」雷理莎接下來將備戰全運會代表高雄市出賽，「兩年前成績不夠好錯過機會，今年要好好把握，盼能與國內頂尖好手同場較勁。」

28公里男子組由鄭瑞竹以2小時35分30秒奪冠，雷理莎只落後這個成績43秒，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，雷理莎今年與姐妹雷艾美、雷達達第三度參賽，大姐雷艾美在10公里組以1小時15分28秒拿下總排名第三、女總排名第一，比賽過程中她左腳膝蓋、大腿兩度跌倒見血，賽後直呼好在只是皮肉傷，無損她完賽封后好心情；男子組冠軍為跑出1小時03分17秒的楊博智。

我國越野跑好手周青則是連續第三年參賽，今年首度挑戰42公里，這個組別路線從六福山莊出發，途經石牛溪、南灣平台、赤牛嶺到門馬羅山，繞行第二圈後再回到出發點六福山莊。

在墾丁近31度的高溫下奪冠，周青賽後直呼不簡單，「天氣因素影響很大，太熱了、跑完第1圈就快不行，第2圈就是意志力撐完。」周青表示今年賽道多轉向，河床多為鵝卵石，「考驗跑者的控制能力及少用的小肌群，需要不斷跳躍；想嘗試越野跑的朋友，可以先從10K跑起，最重要是帶著愉快的心情享受比賽。」

雷艾美雖然在「XTERRA Taiwan 2021」全球越野跑巡迴賽摔倒擦破腿部，仍在10公里女子組封后。（XTERRA提供）

周青在「XTERRA Taiwan 2021」全球越野跑巡迴賽42公里男子組封王。（XTERRA提供）

(中時 )