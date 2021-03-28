日本人氣女團AKB48近年聲勢下滑，姐妹團又陸續出包，先是NMB48主將20歲成員橫野堇爆出和2名傑尼斯男星輪流開房，SKE48成員惣田紗莉渚也傳出和傑尼斯偶像在飯店過夜，如今又有成員出狀況，AKB48的14歲成員長谷川百百花被發現未成年飲酒，立刻慘遭炒魷魚。

谷川百百花近來人氣高漲，終於爬到C位，25日在音樂節目《Premium Music 2021》，還以主將之姿演唱名曲《Flying Get 》，然而事業如日中天之際，她卻突然被爆出疑似未成年飲酒，立刻遭拔職，DH事務所也發出解約聲明，「AKB48 Team8 長谷川百百花活動終止」。

事實上，谷川百百花是AKB48年紀最輕的現役成員，由於外型甜美，被視為是主力接班人，然而網路上卻傳出她飲酒的自拍照，導致自己的大好前途毀於一旦，而去年就有3人因未成年飲酒遭開除，當時曾有粉絲謠傳，「三人中一起喝酒的一人，不是生病了嗎？」暗示谷川百百花也有飲酒，沒想到如今印證消息。

AKB48姐妹團近來風波不斷，橫野堇遭直擊與傑尼斯男團「關8」人氣成員橫山裕在高級酒店開房，一個禮拜後，又與另一位傑尼斯男星福本大晴去商務酒店過夜，引發外界譁然，隨後惣田紗莉渚也被發現，和同歲傑尼斯男星富岡健翔一同過夜，再度引發熱議。

(中時新聞網)