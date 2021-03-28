台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段後，目前正在進行第二階段連署，宅神朱學恒今(28日)前往台中，與罷免案領銜人楊文元和體進行直播，過程中，他也接受媒體採訪，並直言陳柏惟的豬隊友很多，還分析點出陳柏惟現在面臨的3大危機。

《中天新聞》報導，朱學恒表示，陳柏惟的豬隊友真的很多，原來這段時間他都應該要認真跑行程，讓大家覺得他很認真，這是正確的，但基進黨的人可能為了自己的選票或知名度，不停幫他挖洞。

接著，朱學恒指出陳柏惟所面臨的三個危機：

第一，升高對立。這怎麼會對罷免是正面的幫助？所有的人都說是黑暗三部曲 要毀掉台灣，難道整個台中第二選區的選民，都是解放軍臥底嗎？來這邊幫忙罷免都是為了要毀滅台灣？

第二，沒招了又牽拖國民黨。國民黨都把自己埋起來了，陳柏惟還要牽拖國民黨，還搞什麼黑暗三部曲，攻擊藻礁、核四公投是要毀滅台灣，「請問一下，陳柏惟敵人不夠多是不是？」對於基進黨四處樹敵，宅神感嘆，接下來陳柏惟要怎麼做？「柏惟真的很辛苦，身後背著很多基進黨的豬隊友」。

第三，台中即將實施供五停二的限水措施，陳柏惟做了什麼？朱學恒質疑，陳柏惟有沒有評論政府前瞻計畫沒做好呢？有沒有評論政府如何調配用水？「都沒有，因為你不敢，你不敢，台中第二選區的選民，為何沒有人能夠幫他們替中央爭取更多的水、更多的資源？」

朱學恒直言，家裡面停水兩天，看到水龍頭沒水，難道還會說支持陳柏惟？因為要抗中保台？「都沒水了，支持個屁陳柏惟，叫陳柏惟幫你爭取更多水啊」，但陳柏惟不行也不敢，因為他是小綠，不能罵政府，政府也不會理他。

朱學恒認為，一個民意代表，一切還是要回到地方服務，地方沒有服務，就不要跟大家說抗中保台、救外星人，難道陳柏惟是台灣哥吉拉嗎？最後，朱學恒也奉勸陳柏惟，「對抗罷免，就是做好事，但現在你沒有做好事」。

【熱搜發燒榜】刪Q案升溫! 宅神點出陳柏惟三危機

(中時新聞網)