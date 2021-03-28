美國參議院共和民主兩黨參議員近日聯手再度提出《台灣關係加強法》議案，要求美國聯邦政府提高駐台代表的級別，幫助台灣加入國際組織，使美國的對台政策能夠更好地反映美國的價值和當今的國際現實。參議院同時推出《與中國公平貿易實施法》議案，防止美國經濟受中國控制。

據《美國之音》報導，魯比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）2度提出《台灣關係加強法》議案，此案將要求聯邦政府採取2項加強美台關係的作為。首先是設立跨部委的台灣政策工作組，將美國駐台代表的級別提升至需要參議院認可的級別，建立美台文化交流基金會，推動台灣加入國際組織，制定保護美國企業和非政府組織免受中國政府脅迫的辦法，以及應對中國針對台灣的權力操作行動。

魯比歐表示，在病毒大流行發生以後，北京不遺餘力地孤立和排斥台灣，阻撓台灣加入世界衛生組織。但是，台灣仍展示不用大規模封鎖之下、以有效和透明的方式應對疫情危機的能力。

民主黨籍參議員默克利(圖)與共和黨魯比歐聯手再次提出《台灣關係加強法》議案，將要求聯邦政府加強美台關係。（圖／推特@SenJeffMerkley)

其次，美參眾兩院兩黨議員聯名致函美國海關與邊境保護局（CBP），支持他們在台灣設立其通關預檢機構，為往來台灣與美國的旅行者提供便利，加深雙邊的聯繫。參加這個提案的有魯比歐、康寧(John Cornyn)、羅姆尼(Mitt Romney)等9名兩黨的參眾議員。

另外一個兩黨聯手推出的議案是《與中國公平貿易實施法》，其目的是保護美國資產不受中國影響，遏制中國的經濟侵略行為。類似的案子魯比歐曾於2018年5月提出，其中包括禁止向中國出售涉及國家安全的敏感技術和智慧財產權，提高跨國公司在中國的所得稅，向中國持有美債徵稅，對涉及《中國製造2025》計畫的美國商品徵稅，禁止聯邦政府與相關承包商採購中國華為和中興公司的電信設備和服務等。

(中時新聞網)