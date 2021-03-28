長榮海運承租的超大型貨櫃輪「長賜輪（Ever Given）於蘇伊士運河擱淺，迄今尚未脫困，導致上百艘的船隻航線受阻，此外，也可能造成歐美零售商在疫情期間難以維持產品的庫存量，而IKEA發言人透露，他們有逾百個貨櫃被卡在長賜輪上。

蘇伊士運河為世界最繁忙貿易路線之一，全球有約12%的貿易須經過此運河，根據蘇伊士運河管理局的數據顯示，2020年有近1.9萬艘船通過蘇伊士運河，每天平均51.5艘；此外，通過蘇伊士運河的原油、精煉油和液化天然氣等，約佔全球出口總量5%至10%。

全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）和電子產品公司Dixons Carphone告訴路透，一些零售商的貨物都在「長賜輪」上，其中也包括他們的產品。

據《路透社》報導，Inter IKEA的發言人HannesMård表示，取決於救援工作的時間，可能會影響IKEA的供應鏈；此外，IKEA在「長賜輪」上大約有110個貨櫃，同時他們也在調查，後面回堵的船上還有多少的貨櫃量。

英國供應鏈採購合作夥伴OCI公司執行長Oliver Chapman表示，有134箱包含手套和口罩的個人防護裝備，該貨物將被運往英國國民健保數（National Health Service），和紐約的諾斯威爾保健中心（Northwell Health），不過運送貨物的9艘船隻目前被回堵在蘇伊士運河上。

該執行長表示，歐洲與亞洲之間的鐵路運送已經超載，空運價格又太高，海運和空運之間的成本高達8到12倍不等。

根據「勞合船舶日報」（Lloyds List）估計，每天約有96億美元的貨櫃產品通過蘇伊士運河，其中包含健身器材、家用電器和消費類電子產品等；此外，專家說，成千上萬個空貨櫃也須通過該運河運往亞洲工廠。

(中時新聞網)