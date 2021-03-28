台南市麻豆區公所媒合在地出身的高雄企業家陳文昱（右）預購1000斤產銷履歷達人郭秋寶（左）的麻豆文旦。（劉秀芬攝）

台南市麻豆區公所28日於吉園農場舉行區政成果發表會，由區長孔慶瑤親自簡報，包括投入逾3億元治水，以及工業區市地重劃、快捷公車路線調整等區政內容，市長黃偉哲表示，麻豆區政近年來發展相當穩定，公所的努力值得肯定，希望未來強化麻豆的道路交通建設，打通麻豆往南科的交通任督二脈。

孔慶瑤說，麻豆區公所全力行銷在地農特產品及周邊商品，今天同時也媒合在地出身的高雄企業家陳文昱，預購1000斤產銷履歷達人郭秋寶的麻豆文旦，希望能達到拋磚引玉效果，呼籲民眾支持麻豆文旦，黃偉哲也在場見證。

在區政方面，孔慶瑤指出，面積約為110.84公頃的麻豆工業區市地重劃，預計8月完工，透過開發公共設施、改善區內交通，進一步提升土地價值，未來將可增加在地及周邊居民相關工作機會，讓在地產業留住更多地方人才。

斥資經費3899萬元的西拉雅非營利幼兒園，市府已於去年9月開辦，可收托逾百位幼兒；另增設結合社區文化且是目前唯一一間在國小校區內的大山公共托育家園，以及親子悠遊館等建設，提供親子玩耍兼學習處所。

孔慶瑤說明，市府在治水防洪方面，配合前瞻計畫2.0投入3億2000多萬元辦理排水改善工程，包括忠孝路C幹線、埤仔尾R幹線及信義路C幹線等雨水下水道改善，並建立市區收集水路新建及護岸改善、新建抽水站，全面提升麻豆防洪水準。

今天區政發表會下午3點在總爺藝文中心旁的吉園農場柚子園，以下午茶的方式，現場備有咖啡、披薩、芒果乾及柚子醬等，眾多來觀摩的區長、局處首長，一邊品嘗咖啡、聞花香，一邊聽區政施政介紹，氣氛輕鬆愉快，黃偉哲也肯定麻豆區公所的用心與努力。

(中時 )