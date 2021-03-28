經濟發展局長何怡明與「鬧著玩」團隊一同到三芝三生步道推廣青春山海線。（新北市經發局提供）

新北市經濟發展局長何怡明，近日與「鬧著玩」團隊一同到金山焢窯、買地瓜伴手禮，還有DIY地瓜酒布蕾；到三芝區賞櫻步道採櫻花、了解櫻花酒製造；到淡水河堤漫步、賞日落，品嚐濃郁花生蛋捲；還與「鬧著玩」團隊PK遊戲，經發局表示，想知道誰是最後贏家嗎？請上「鬧著玩娛樂」YouTube找答案。

新北市經發局指出，即日起到4月5日至「來趣新北金發局」FB搜尋「＃青春山海線」貼文，完成任務，可以抽「鬧著玩」主持人浩子、阿翔、永烈、Jessie的簽名照及汪汪地瓜園地瓜薄片；到「鬧著玩娛樂」臉書貼文下方回答問題就可以抽「藷童瑤澎湃大禮包」；上「鬧著玩娛樂」YouTube留言可以抽青春山海線禮盒，眾多獎項，大家要把握機會，並利用連假來趟「青春山海線」小旅行，玩出不同的新北。

新北市經發局指出，市府整合跨局處的力量，並與統一超商合作，在青春山海線沿線的30家超商設有「青春山海線限定伴手禮專區」，即日起到4月30日，凡購買專區的伴手禮單筆消費滿499元，就贈送「青春山海線專屬限量野餐墊」1只；詳情請上新北市經濟發展局官網查詢並鎖定臉書「來趣新北金發局」。

(中時 )