雲林縣低收入戶、中低收入戶的火化費與公立納骨塔位費已全免，但邊緣戶並無固定善款可解喪葬款燃眉之急，日前財團法人達成慈善基金會捐款200萬元棺木代金，令縣長張麗善相當感動，她呼籲企業慷慨解囊幫助邊緣戶，涓滴之流都不嫌少。

張麗善擔任立委時推動增訂殯葬管理條例增訂第21條之1，使低收入戶使用公立殯葬設施如火葬場、靈骨塔等，免收使用管理相關費用，簡稱「艱苦人條款」，2017年5月三讀通過，並於2019年全國施行。

此外，在雲林夜市慈愛組織奔走鼓吹縣府及20鄉鎮市代表會下，雲林縣「中低收戶」的火化費、塔位費也比照低收入戶全額補助下，去年各公所已修訂自治條例保障其權益。

換言之，雲林縣大體火化費8000元、公立納骨塔位費約2萬5000元，除了5558戶、1萬1201人低收入戶，1819戶、5335人中低收入戶都無後「事」之憂了，前者由縣府，後者由各鄉鎮市公所補助。

家境困頓或突遭變故的經濟弱勢家庭，喪葬費用捉襟見肘，有賴鄰里號召協助解決，他們大多是無法通過中低收入戶審核門檻的家庭，簡稱邊緣戶。

由退休公教人士組成的達成慈善基金會去年捐助雲林縣弱勢家庭棺木代金260萬，今年日前再捐代金200萬元，支出由縣府社會處把關。

張麗善表示，慈善團體的捐助對邊緣戶就像及時雨，感受到社會的雪中送炭，現金救助特別需要各界慷慨解囊。

社會處副處長陳怡君表示，社會處有一「社會救助金專戶」，愛心團體可以指定捐款於急難救助或捐棺；縣府對低收入戶、中低收入戶、邊緣戶的照顧採雙軌幫助，提供生活必需品，若急需用錢也會協助。

(中時 )