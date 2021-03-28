久旱不雨，日月潭水位下降12公尺，潭底垃圾、廢棄物浮現；魚池鄉長劉啟帆和南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長王英生，號召百人淨潭；台電大觀發電廠，則將從4月7日起，開始清運潭底的廢棄物。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，28日協調台電公司、大觀發電廠及日月潭風景管理處，到伊達邵碼頭會勘、商討廢棄物清理作業事宜。

劉啟帆表示，日月潭是國際級觀光景點，趁今年乾旱請主管機關盡速清理潭底廢棄物，對於日月潭的永續觀光有很大的助益，也請鄉親一起保護環境，切勿將垃圾傾倒於潭中。

王英生說，28日早上，伊達邵碼頭水位僅剩2公尺，而船舶停靠碼頭需要至少1.5公尺的水位，倘若水情持續吃緊，將造成船舶擱淺，嚴重影響觀光產業，希望行政院中辦協助協調，延長浮排碼頭。

蔡培慧執行長說，原先中辦就有持續與台電公司討論日月潭淤積問題，並將開始進行排砂清淤作業，然而因水位降低而出現的潭底廢棄物問題，更應該及時處理，因此協調台電公司與日管處加速處理廢棄物的進度，人力能夠清除的廢棄物有限，一定要有小型機具及搬運設備進駐，才能加速清運。

台電大觀發電廠長劉演鎮指出，台電公司預計在4月7日以開口合約方式，請廠商開始清運作業，以日月潭限制水域為主，預計以吊掛方式移除大型廢棄物。至於日月潭泥砂淤積問題，劉演鎮表示，將採全國首創的水力發電排砂方式，並於夜間進行，避免影響觀光，目前正進行相關試驗、滾動檢討，預計今年開始施作。

日月潭風景區管理處副處長廖錫標表示，日管處的廢棄物清運作業以觀光區為主，29日起從北旦開始清運，逐步往伊達邵的方向前進；針對水位過低需延長浮排問題，日管處會盡速協助，避免船隻擱淺，讓業者繼續提供遊湖服務。

(中時 )