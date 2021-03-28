新疆棉花風波未息，多個國際知名服飾品牌指摘新疆存在「強迫勞動」，紛紛停用新疆棉，反而遭到藝人抵制代言。據報導，「良好棉花發展協會（BCI）上海代表處」曾向瑞士總部提交2份評估報告，指新疆不存在「強迫勞動」，卻遭漠視，總部決定無限期取消新疆棉企「良好棉花」認證。

根據《東網》今（28）日報導指出，「BCI上海代表處」曾啟動對新疆「強迫勞動」實地調查，過程遵循良好棉花「三重認證機制」，即生產者單位自我評估、BCI上海代表處進行可信度審核、第三方審核機構列出單獨驗證報告。

去年5月，「BCI上海代表處」對新疆泰昌實業有限責任公司進行現場評審，包括棉花種植情況、員工食宿情況、勞動時間長度、生產模式等，該企業自2012年起每年都通過BCI的評估並得到「良好棉花」認證。經過嚴格覆查，並無發現「強迫勞動」。

「BCI上海代表處」首席代表吳艷表示，曾向總部提交2份調查報告，另外還匯總了由瑞士通標公司等第三方檢測機構歷年來檢測報告上交到總部，同時向國際的非政府組織和其他相關利益方一再重申，在中國地區未發現過任何有關「強迫勞動」的案例。

中國大陸棉花協會棉農分會會長曹會慶近日表示，新疆棉花不缺訂單，即使沒有瑞士良好棉花發展協會（BCI）認證，也不會造成新疆棉花滯銷。

經濟部長王美花26日被問及會否加入抵制，表示將參考國際做法，跟隨聯合國的做法。

藝人蔡依林雖然至今沒對外發聲，可是已悄悄將贊助商PUMA的字樣從「UGLY BEAUTY」演唱會海報中拿掉，此舉令不少大陸網友拍手叫好。

(中時新聞網)