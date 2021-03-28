帛琉總統惠恕仁今天下午4點搭機抵達台灣，展開5天4夜的訪問行程。蔡英文總統代表我國政府與國民表示歡迎，並預計30日下午4時於總統府接見惠恕仁，當晚在台北賓館設宴接待訪問團，期盼雙方在基礎建設等領域持續推進台帛合作關係，深化台帛兩國邦誼。

對於惠恕仁的來訪，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府與國民，再次誠摯歡迎我國友邦帛琉總統惠恕仁於今（28）日午間抵達台灣，展開5天4夜的訪問行程。

府方預祝惠恕仁總統所率領的訪問團，此行與我國政府及民間的各項交流，能夠共創雙贏，並期待「台帛旅遊泡泡」能夠順利啟動。

張惇涵表示，惠恕仁總統於今年一月上任後，第一次出國訪問，就是造訪台灣，此行也是全球疫情影響後，首次有友邦元首訪台，不僅充分展現台帛深厚邦誼，也充分展現兩國合作的成功防疫模式。

他說，蔡英文總統將在3月30日下午4時，於總統府接見惠恕仁總統；並將於當日晚間6時於台北賓館設宴接待訪問團。期盼能夠在過去雙方於基礎建設、農業、醫療、能源和教育等領域的堅實合作基礎上，持續推進台帛合作關係，持續深化台帛兩國邦誼。

惠恕仁今天戴著印有兩國國旗的口罩抵台，並於機場發表談話，外交部長吳釗燮親往接機。訪問團預計明天上午前往新光醫院關懷慰問住院的帛琉民眾並接受健康檢查。晚間6點20分在台北晶華酒店舉行國際記者會，隨後接受行政院長蘇貞昌晚宴款待。

30日將參訪北部企業，下午進總統府與蔡英文見面，晚間與蔡總統共進晚餐，31日前往南部考察水產養殖業者，訪問團預計4月1日搭乘台帛「旅遊泡泡」首航班機返回帛琉。

(中時 )