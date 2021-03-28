疫苗採購爆發爭議，民進黨立委范雲指疫苗採購要依照《政治檔案法》保存，引爆藍營抨擊把公文列機密，到底有何不可告人之事？對此，前民進黨立委林正杰表示，疫苗採購列為機密，不需要通過預算，也不用送交審計部決算，真的是很神奇，並質疑是否有先例存在。

立院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍上週提案表決通過「疫苗採購調閱小組」，事後綠營杯葛，揚言將表決從議事錄刪除，但因表決是既定事實，民進黨被迫接受成立。

不過，陳玉珍透露，民進黨正準備把資料核定為機密，緊接著范雲就公開表示，台灣有《政治檔案法》，「那這個東西也都需要依照《政治檔案法》」。

對此，林正杰今(28日)在臉書上表示，採購疫苗列機密10年，不需要通過預算

也不需要審計部決算，真神奇了，他更質疑，「中華民國有這個先例嗎？錢打哪來？」

網友們也留言回應，「因為有暗盤，極機密」、「胡作非為！亂無章法」、「採購疫苗居然沒有博士論文重要，才列10年機密」、「國庫通家庫了吧」。

此外，行政院長蘇貞昌日前在立院接受質詢時，也公開否定這項說法，他表示，「這不是政治檔案法，這跟政治檔案法應該無關」，並強調疫苗採購是與疫苗廠簽訂的商業合約，這不是國家機密，「這應該不是國家機密，這是基於為國人早日購得疫苗，所保護國人的商業合約」。

採購疫苗列機密10年 不需要通過預算 也不需要審計部決算.真神奇了 中華民國有這個先例嗎? 錢打哪來? 由林正杰發佈於 2021年3月27日 星期六

(中時新聞網)