緬甸軍方27日武力鎮壓抗議群眾，造成逾百人喪生，外交部今天表示，這是緬甸軍方政變以來，最為血腥的一次鎮壓行動，外交部嚴正譴責。對於英美日各國採取的制裁措施，我國表達支持，並期盼透過國際組織及對話平台促請緬甸軍方自制、停止對民眾動武。

外交部副發言人崔靜麟指出，緬甸軍方於昨（27）日在包括仰光在內的各大城市持續對示威抗議民眾進行武力鎮壓，造成逾百人喪生，這是緬甸軍方自上（2）月1日政變以來，最為血腥的一次鎮壓行動。

外交部對於緬甸軍方接連使用致命性武力鎮壓和平抗議民眾再度表達關切及嚴正譴責。他說，我國為愛好民主、自由、和平的國家，無法接受緬甸軍方對平民使用暴力手段，此不僅無助於消弭紛爭，反而使當前局勢更為紛亂。

目前緬甸政治、社會、經濟運作已經遭受嚴重影響，軍民衝突不斷升高，治安惡化，緬甸軍方難辭其咎。外交部再度呼籲緬甸軍方，勿以武力手段解決國內政治問題，而應以和平、理性對話化解對立情勢，並及早恢復緬甸的民主政治。

美國、英國、日本、韓國等與我國理念相近的國家都對緬甸軍方的暴力行為表達嚴厲譴責，並對緬甸軍方人士及相關國營企業採取程度不一的制裁措施。

崔靜麟表示，我國支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動，並期盼各國透過各式國際組織及對話平台，促請緬甸軍方自制、停止對民眾使用武力，儘速恢復對話，以穩定內部情勢。

(中時 )