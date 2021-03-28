台中市東勢區8旬劉姓老人28日開著農用搬運機，載著老伴前往石壁坑段第八公墓掃墓，不慎朝副駕駛座邊側翻，劉妻頭部撞擊地面後再被搬運機壓住軀幹，緊急送醫救治仍宣告不治。

79歲劉姓老人今天上午10時許駕駛農用搬運機，載著77歲的老伴要到東勢區石壁坑段288-1地號之第8公墓掃墓，由於產業道路崎嶇，搬運機不慎向副駕駛座邊側翻。

劉妻頭部先撞擊地面後，又被農用搬運機壓住軀幹，緊急叫救護車送東勢農民醫院，再轉往豐原搶救後，仍因傷重不治，真正死因待警方釐清中。

(中時 )