國民黨立法院黨團24日為「疫苗採購調閱小組」提案，與民進黨吵翻，雙方爆發激烈衝突。民進黨立委陳瑩現場嗆國民黨立委陳玉珍：「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？」此話引發起現場立委譁然。對此，前國民黨主席朱立倫直言太離譜；國民黨立委蔣萬安也表示，不樂見立院攻防中出現人身攻擊。

陳玉珍24日以衛環委員會召委之姿，率領國民黨立委佔領主席台，堅持成立「疫苗採購調閱小組」。對此陳瑩嘲諷陳玉珍，「就整個會期一直站，3年都站在主席台不要下來」，而陳玉珍則反嗆，「妳剛剛已經請我堅持3年，現在才剛開始，不要這樣子變化多端啦！『女人心，海底針』，不要這樣子！」

不料，陳瑩突然反酸陳玉珍，「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？我不知道！」此話一出，引起現場立委一片騷動，而陳玉珍立刻站起來喊：「沒關係！我是男是女……」話沒說完，卻被陳瑩打斷，「她之前講過……」但陳瑩的話又遭現場立委的嘈雜聲打斷，陳玉珍再度強調：「沒關係！沒關係！OK！OK！我不在乎！我不在乎！」

《中天新聞》27日報導，針對陳玉珍和陳瑩的立院攻防風波，朱立倫直呼太離譜了，並指出，已經在21世紀，今天的台灣，如果用這樣的言語去傷害任何一位朋友、任何一位台灣的朋友，都是不應該的；而蔣萬安則認為，「這樣的發言，可能不是那麼妥當，我們不希望說在立法院的攻防，有任何這樣的人身攻擊」。

此事也引起網友熱議，並聲討民進黨和陳瑩，「是男是女都看不清楚，比幼稚園小朋友還不如。這種程度竟然還可以當立委，唉」、「都幾世紀了，還說出這種話……果然是民主退步黨的黨員，呵呵」、「民進黨口口聲聲說不談個人私事，怎麼對陳立委是男是女在國會殿堂當眾提出質疑? 是男是女算國家大事嗎？拿陳的性別開玩笑是高喊平權至上的政黨應該做的事嗎？」

(中時新聞網)