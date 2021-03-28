台南安定區蘇厝第一代天府真護宮王船祭，今年再度登場，28日早上舉行「送王」燒王船醮典。（劉秀芬攝）

3年1科的台南安定區蘇厝第一代天府真護宮王船祭，今年再度登場，28日早上舉行「送王」燒王船醮典，一早在市長黃偉哲與廟方一同行五獻禮祭祀儀式後，上千信徒眾一齊以4條繩索將王船拉至500公尺外王船地，10點9分王船冒煙起火，在數百民眾見證祈福下，王船與添載約1小時餘火化，王船祭活動圓滿落幕。

真護宮王船祭是台南重要文化民俗活動，也是今年台南香科年的首場活動，備受民眾期待，希望能藉由燒王船儀式，驅疫祈福。廟方表示，今年王船「南瀛號」委由林良太匠師打造，長36台尺、寬12台尺，斥資上百萬元。

此外，因疫情之故，民眾生活也受影響，因此買添載包的民眾大增，往年為5000、6000份左右，今年數量破萬份，除了表現對王爺的虔誠與祝福，也希望能為自己補財庫。

早上在送王祭祀儀式後，王船在上千名信眾合力下，以4條大型繩索拉出廠，費時半小時以陸上行舟方式拉到王船地。經過信徒接力推放添載品，神轎、陣頭遶行儀式後，上午10時左右點火送王，大批信眾在周圍觀看，護送王船上天庭，王船與添載約1小時餘火化，完船祭圓滿結束。

(中時 )