嘉義縣長翁章梁試用健身器材。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣中埔鄉銀髮健身俱樂部今天揭牌。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣人口老化居本島之冠，全縣首座銀髮族健身俱樂部28日在中埔鄉裕民社區活動中心揭牌，中正大學師生進駐輔導，縣長翁章梁鼓勵長輩來健身房運動強身、交朋友，延緩身心老化。

衛福部2020年補助縣市政府執行「銀髮族健身俱樂部試辦計畫」，中埔鄉裕民社區活動中心獲選為全國15個試辦點之1，與現有的巷弄長照據點結合，設立健身俱樂部，建置18套健身器材，28日揭牌後，就有8、90歲阿公阿嬤躍躍欲試，想試身手。

翁章梁表示，嘉義縣老年人口比例20.48％，居本島之冠，已進入「超高齡社會」，縣府促進銀髮族健康樂活，找來專業團隊指導如何正確運動，加上營養調配，且來健身俱樂部可以交朋友，讓身心都延緩老化，健康呷百二。

中埔鄉長李碧菁指出，加入健身運動的長輩，將接受訓練前後效果差異的追蹤紀錄，包括肌肉量、體脂肪總量、體脂肪百分比、膝關節屈伸最大肌力、平均作功、握力等，透過個人化的完整紀錄資料，幫助長輩養成規律重量訓練的運動習慣，以期達到健身延緩老化的目標。

縣府社會局老人福利科長陳虹米說，健身俱樂部獲衛福部補助約88萬2000元，用於購置重訓健身器材及營運開支，為鼓勵50歲以上長者優先使用，試辦期間將提供免費體驗，並由國立中正大學運動競技學系師生進駐協助。

(中時 )