《當男人戀愛時》主創們到西門町宣傳，造成粉絲擠爆現場。（金盞花大影業提供）

浪漫愛情電影《當男人戀愛時》今舉辦「愛我99女神」快閃見面會，女主角許瑋甯與特別演出Lulu黃路梓茵首度合體同台，親手將購買喜滿客影城絕色店獨家的「愛情傻瓜套票」贈品送到觀眾手中，兩大女神的魅力將西門鬧區塞爆眾多人潮，粉絲在大熱天下排隊只為一睹雙女神風采。

在電影中實為「情敵」關係的許瑋甯和Lulu，拍片時卻幾乎完全沒有見到面，被問到情敵相見歡的心情，Lulu興奮表示：「今天看到女神，真的是腳長又香香的！」許瑋甯更是給了第一次參演電影的Lulu表現評價「100分！」

《當男人戀愛時》導演殷振豪領軍、片中兩大女神許瑋甯和Lulu黃路梓茵在大熱天下和現場民眾互動，而被問到下一次希望兩人可以合作什麼戲，Lulu驚喜表示到那時候她也要跟女神一樣「腳長又香香」，還打趣說要去趟韓國再回來。

西門町街頭的民眾看到兩大女神合體現身都相當熱情，有名男粉絲先買了套票獲得上台合照的機會，又再衝去買一套給女友、讓女友也可以上台合照。三人分別出電影相關的題目考現場民眾，只要答對即可獲得親筆簽名的限量揪心版海報。快閃見面會結束後，許瑋甯和Lulu黃路梓茵分頭和東區、西區戲院的口碑場觀眾映後互動，獲得許多觀眾的熱烈反饋。

(中時 )