保養成分日新月異，無論是臉部保養或身體保養，都有越來越多有效的新品可供選擇，今年春季SAOBN、鉑翡斯、歐舒丹、Bobbi Brown、伊麗莎白雅頓推出了身體和臉部的保養新品，不但能讓肌膚更加緊緻水潤，更能為生活增添儀式感。

▍1.SAOBN 綠意叢林系列

在台灣女孩間擁有大人氣的SAOBN在母親節檔期前夕推出全新限量「綠意叢林系列」，靈感源於天堂般的伊甸園，以大自然的力量喚醒身心靈全面的幸福。閉上眼睛，盤坐在青翠綠葉的樹下，迎來佛手柑與柑橘的清爽，香氣輕輕拂面，蘋果的一縷香甜與之交錯，恰似輕輕吟誦著爽朗的春日前調；中調以抹茶、茉莉與海藻為靈魂，融合成一片綠蔭鮮翠，感受自然與心靈的輝映；末了，如茵綠意在香草、麝香與覆盆的簇擁下，綻放出恬靜放鬆的結尾。

SAOBN 綠意叢林系列，全系列商品的香氣帶有叢林的清新和蘋果的一縷香甜。（邱映慈攝）

綠意叢林限量單品包含沐浴油、磨砂膏、身體乳、香水、護手霜、薰香組、沐浴鹽等品項，其中最值得注意的是限量的綠意叢林沐浴鹽，因為過去限量系列很少推出沐浴鹽品項，使用時讓人在泡澡的過程中感受療癒，在家也能享受愉悅的SPA時光；臉部磨砂膏使用天然荷荷巴顆粒，並非使用對環境有危害的塑膠微粒，質地非常溫和，天天使用也不刺激臉部；綠意叢林宣言香水也很值得一試，低敏感的玉米發酵蒸餾植物酒精，使肌膚不易受刺激，前調融合清新鮮甜的果香，中調巧妙展現抹茶的茶香氣息，暗暗浮動的白色茉莉增添香氣的精緻層次。

限量綠意叢林沐浴鹽。（邱映慈攝）

綠意叢林限量版臉部磨砂膏，添加抹茶萃取，抹茶萃取具有豐富抗氧化物、礦物質、維他命，讓臉部肌膚淨化與保養效果再升級。（邱映慈攝）

母親節檔期推出的限定香氛保養禮盒，匯集人氣護手霜、身體乳，全身散發綠意叢林獨特的柔和優雅香氣。（邱映慈攝）

▍2.鉑翡斯 美體極萃油

西班牙頂級油保養品牌Prophecy Morocco 鉑翡斯首度推出針對身體護膚的油保養，新品美體極萃油分為保濕透白、賦活修護兩款，以摩洛哥原產最精純的堅果賦活金萃油為基底，再配以油保養專家精心調合多種ECOCERT認證具淡化黑色素及紋路功效的有機天然植物精萃，擁有優越的潤澤保濕效果，給予身體肌膚豐潤保濕的極致呵護。

美體極萃油分為保濕透白、賦活修護兩款。（邱映慈攝）

保濕透白主要成分為來自北希臘海岸的「海百合」，主要功效是抑制黑色素增生、淡化膚色、減少黑斑。賦活修護主要成分是生長於喜馬拉雅山的「龍膽葉」，促進角質代謝增生，減少皺紋產生，對妊娠紋有明顯的改善，並具有顯著的撫紋緊實效果，維持肌膚健康彈力，保持良好狀態。兩瓶身體油使用的油都是可以使用在臉部的等級，每天用於身體，給自己一場精緻的身體保養饗宴，肌膚細緻度全面有感提昇。

▍3.歐舒丹 星光水

歐舒丹星光家族又推出重量級新成員，「光萃肌活精華水」被品牌暱稱為星光水，獨特嶄新三層質地，輕盈不黏膩，可保活性成分鮮度，搭配22%精華油：78%精華水完美比例，仿生皮膚天然油水平衡組合，提升吸收滲透效果。

光萃肌活精華水。（圖／品牌提供）

配方成分99%源自純天然成分，溫和呵護，具有極高的親膚性及滲透效果，有助平衡穩定及強健肌膚。天然益生元能為皮膚的微生物生態系統提供有益的養分，壯養菌叢，抑制壞菌，達到維持肌膚平衡，喻為「植物性肉毒桿菌」的千日菊精萃，能撫平肌膚紋路，帶來即時平滑作用，蠟菊精華油優異抗老功效，有助於刺激膠原蛋白增生，另添加多種天然植萃活性精華油及維他命E等成分，有效平衡和強化肌膚，全面改善膚質，使肌膚平滑細緻無粗糙顆粒感，呈現水潤、健康的肌膚。

光萃肌活精華水使肌膚平滑細緻無粗糙顆粒感，呈現水潤、健康的肌膚。（圖／品牌提供）

▍4.Bobbi Brown 蟲草水、蟲草乳

後疫情時代，消費者對於修護肌膚、舒緩敏感的保養需求激增，長期戴口罩造成敏感、泛紅、粗糙、 細紋等肌膚傷害，脫妝問題更是令人困擾。Bobbi Brown推出保養新品冬蟲夏草精華亮膚露、冬蟲夏草修護精華乳，添加比粉底多10倍的冬蟲夏草，更進一步注入人蔘成分，滿滿健康漢方精華，溫和滋補肌底，瞬間補水充電，讓你上妝前、卸妝後，時時刻刻肌膚自帶光。

Bobbi Brown推出保養新品冬蟲夏草精華亮膚露、冬蟲夏草修護精華乳。（邱映慈攝）

冬蟲夏草精華亮膚露、冬蟲夏草修護精華乳被品牌暱稱為「蟲草水、蟲草乳」，妝前使用迅速提供肌膚所需水份，還能穩定肌膚狀況，打造最適合上妝的膚況，讓後續的粉底更服貼，彷彿天生美肌一般的自然。

「蟲草水」是一款媲美精華液的高機能化妝水，注入10倍冬蟲夏草精華，新添加「人蔘精華」，增強皮膚彈性並提亮肌膚。（邱映慈攝）

「蟲草乳」使用三大頂級珍稀中藥成分：冬蟲夏草、人蔘、靈芝，促進肌膚修復，強化健康韌性，煥發光彩能量。（邱映慈攝）

▍5.伊麗莎白雅頓 艾地苯高效橙燦精華2.0

艾地苯(Idebenone)是目前醫學證實有效的頂級抗老成分，它能幫助肌膚修護外在環境帶來的傷害，改善肌膚老化現象。伊麗莎白雅頓艾地苯系列自2005年跨界合作醫美藥廠聯合研發艾地苯多項產品，擁有抗老先進修護科技，自問世以來，橫掃國際美妝220項大獎，為女性創造青春的橘色奇蹟。2021年適逢璀璨的15周年，艾地苯系列添上超級保養大將「艾地苯高效橙燦精華2.0」，全面升級並加入10大逆齡高效成分，在台灣引起品牌粉絲的高度關注與期待。

伊麗莎白雅頓 艾地苯高效橙燦精華2.0。（邱映慈攝）

保養美妝專家Kevin老師分享，這一次艾地苯高效橙燦精華2.0保有原有智慧防禦的艾地苯成分，更能有效保養肌膚、維持年輕光采，升級成2.0版本之下，以10大保養精華成分，層層堆疊達到提亮緊緻的抗老功效，讓肌膚可以一次得到防護、修護、以及完美的三大功能，可說是相當值得的保養選項。

伊麗莎白雅頓艾地苯高效橙燦精華2.0特別適合有抗老、保溼需求的肌膚，能提供有感的滋潤，持續使用讓肌膚呈現緊緻有光澤的狀態。（邱映慈攝）

(中時新聞網)