外型清麗的郭羨妮，2002年為《尋秦記》來台慶功。(本報系資料照)

【回憶殺】古天樂2001年主演經典港劇《尋秦記》，時隔20年找來原班人馬再拍電影版，預告片曝光引發討論，其中飾演才女「琴清」的郭羨妮貌美不輸當年，依舊仙氣噴發，令人驚豔，只是就有網友直言：「郭羨妮爆出八卦之後，現在看她有種說不出的感覺。」

網友所說的八卦，就是郭羨妮與港星陶大宇的一段情。身為中英混血兒的郭羨妮，當年是香港演藝圈公認的大美女，還是繼李嘉欣之後，同時拿下香港小姐與華裔小姐雙冠軍的女星，讓她一出道既受到電視台力捧，首部電視劇作品就是在《尋秦記》飾演兩大女主角之一的琴清。

陶大宇曾經在演藝圈紅極一時，還是香港「師奶殺手」稱號的第一人。(本報系資料照)

毫無疑問成為電視台當家花旦的郭羨妮，在演藝圈也是追求者眾，曾與古天樂、黃子華、谷德昭、馬德鐘等男星傳緋聞。未料她卻在2007年爆出與陶大宇拍攝港劇《學警出更》擦愛火，還放話對男方「勢在必得」，最終導致陶大宇與妻子黃慧寶7年婚破局，妻子更親自向港媒證實郭羨妮小三之實，令陶大宇、郭羨妮形象瞬間崩壞，事業跌入谷底。

有傳郭羨妮、陶大宇戀情僅維持不到1年就破局，陶大宇更疑似由愛生恨，在郭羨妮捲入「電視台四大蕩花（豪放女）」傳聞時，一點都不留情面地向媒體表示：「一點都不意外。既然大家都這樣說了，那代表很正常。（那她是實至名歸？）我不覺得意外。（為什麼不意外？）她最近的新聞太多了。」拋棄糟糠妻又向舊愛落井下石的渣男行徑，令陶大宇在香港演藝圈徹底玩完，只能赴大陸接零星商演過活。

郭羨妮更因為與陶大宇的這段情，讓她事業、形象皆崩壞，並在2017年低調嫁給了大陸武術指導朱少傑，婚後產下1女升格當媽。她近日更在社群網站PO出《尋秦記》電影版劇照，有感而發地寫下：「過了二十年後，琴清要回來了。她是一個溫柔知性的人，經過歲月的洗禮，變得更成熟沉穩、善解人意，齊期待。」

(中時新聞網)