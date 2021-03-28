一名女子表示，小學4年級某天下課時，突然下起超大暴雨，她到一個不熟的同學家躲雨，同學的媽媽幫她擦乾衣服，她還跟同學拿著吹風機邊玩邊吹，回家以後家人竟說剛剛根本沒下雨，讓她非常詫異，事後她怎樣都想不起來是去哪位同學家躲雨，只記得那棟房子後來變成廢墟，現在回想起來，還是覺得整件事情超詭異。

原PO在臉書社團《靈異公社》表示，大概在國小4年級時，發生了一件讓她記憶很深刻的事，某天下課走路回家時，通常她都會和妹妹們一起走回家，不過那天半途遇到超級大的暴雨，烏雲像是一直追著她跑，她一路狂奔途中，遇到一位不熟的同學，因此先到他家躲雨。

網友表示，事後她怎樣都想不起來是去哪位同學家躲雨，只記得那棟房子後來變成廢墟。(圖/截自靈異公社臉書)

原PO說，進去之後，記得同學的媽媽很親切的幫她擦頭、擦衣服，並拿吹風機給他們吹頭髮。回家以後家人問她怎麼那麼晚才到家，而且妹妹還說根本沒下雨，讓她意外怎麼可能，但事後她怎麼回想都想不起有這位同學，只記得那棟躲雨的房子是三合院的其中一間，已經倒塌得差不多了，後來甚至變成廢墟。

原PO說，「那個同學、那個家，我到現在還是滿頭問號」。貼文曝光後，網友紛紛回應「真的很詭異，你到底去那裡了」、「時空交錯了嗎？跑去另外一個空間了？」、「進入平行時空或其他世界了，批踢踢聽過類似故事」、「日本怪談」、「下大雨的確很詭異」、「是跑進陰宅吧！？」、「還好他們有放妳回家」。有網友建議，若有地址的話可以去問戶政事務所，或是回學校查畢業記念冊。

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(中時新聞網)