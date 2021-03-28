大陸資通訊設備商華為正式進軍行動支付市場。公開資料顯示，近日訊聯智付發生工商變更，上海沃芮歐從股東中退出，新增華為技術有限公司為股東，持股比例100％，華為順利取得第三方支付牌照。市場分析指出，微信支付、支付寶兩大巨頭將遭遇新競爭對手。

中國證券報報導，訊聯智付成立於2013年6月，註冊資本人民幣（下同）2億元，法定代表人為王關榮。該公司經營範圍包括電子支付，互聯網支付，電腦技術服務，數據庫及電腦網路服務等。

據中國人民銀行官網顯示，2014年7月，訊聯智付獲得支付牌照，業務類型為互聯網支付、行動支付、數位電視支付，涵蓋範圍為全大陸。但目前該公司業務類型僅為互聯網支付、行動支付，有效期到2024年7月。

訊聯智付最早是中興通訊旗下公司，2016年8月，中興通訊全資子公司中興軟件以3.825億元的轉讓價，向證通股份旗下上海沃芮歐出售訊聯智付90％股權。2018年1月，訊聯智付成為上海沃芮歐全資子公司。

值得注意的是，華為早已布局行動支付領域。2016年8月，中國銀聯聯合華為與工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等20多家銀行舉行合作發表會，宣布銀聯「雲閃付」全面支持Huawei Pay，「雲閃付」涵蓋NFC等各類支付創新技術應用。

第一手機界研究院院長孫燕飆分析，雖然蘋果、華為等廠商在手機終端有自己的「錢包」，但還存在局限。目前在第三方行動支付領域，微信和支付寶具有絕對優勢。華為透過收購案拿下支付牌照，是在布局未來。由於華為目前是大陸最大的智慧手錶廠商，未來在此一領域的市場具有想像空間。

(工商 )