近日桃園市議會民進黨籍議員們接連收到「幸運信」，寄件人稱能指導大家擁有企業家及從政的智慧，只要匯款30萬即可透露秘訣，市議員彭俊豪及楊家俍收到信後笑翻，其中彭俊豪收到的信件日期押在未來時間，楊家俍還收到兩封，他笑稱自己要付60萬才能得到智慧。目前桃園市警方主動介入調查，查明寄件人動機。

彭俊豪與楊家俍分別在臉出貼出最近收到的信件，是一名自稱高雄市民的藍姓民眾所寄，內文稱願意教議員們增強政治智慧和企業家智慧的方法，但必須先匯30萬元到他帳戶，一收到錢就會立刻傳授方法，但不可反悔要求退費，也不可傳授他人，否則就要提告侵害智慧財產權。

「只能說智慧真的很貴。」彭俊豪表示在議會信箱收到信時一頭霧水，本來以為是陳情書，沒想到竟然是推銷人生智慧的信件，而且文末落款為4月2日未來時間，對方可能沒想到郵差效率絕佳，彭俊豪開玩笑稱沒有去匯款是因為「自己的智慧目前還夠用。」

「很傻眼啊！」楊家俍表示黨團議員全都收到，唯獨他一次收到兩封，智慧一共要價60萬，但他認為該民眾行為是否構成詐騙有點模糊空間，不過楊家俍表示自己服務處常收到類似傳真，像是有民眾陳情自己頭腦被中情局裝監控雷達，或是百公斤黃金被聯合國凍結，要求匯款幫忙解除後再付2成酬勞等荒謬信件。

同樣信件在本月初也曾寄給台中市民進黨籍議員，此次又把目標轉向桃園市議員，楊家俍表示貼出該民眾來信後，有接到中部地檢署的詢問電話，桃園警方也主動索取信件準備鑑識與調查，查明寄件人動機。

(中時 )