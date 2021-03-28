涵碧樓婚旅日，結合夢幻婚禮與浪漫蜜月。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭畔婚禮，山水為證。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭涵碧樓將於4月17日，舉辦涵碧印相婚旅日，展示婚紗、布置、花藝等時尚婚禮趨勢，結合浪漫的戶外婚禮證婚以及蜜月度假，邀請新人親自體驗，幫即將步入禮堂的新人，超前部署完美婚禮。

受到新冠肺炎疫情影響，嚮往國外婚禮的新人、以及旅居國外的華僑，紛紛選擇回到台灣舉辦婚禮，特別受歡迎的婚禮景點，包括台北陽明山、南投日月潭、屏東墾丁、花蓮太魯閣等；在秀麗山水的日月潭畔許下終身，更有山水為證、日月相映的祝福，也是新人婚禮首選之地。

日月潭涵碧樓酒店總經理史墨威表示，針對婚宴推出的花嫁專案，結合婚禮與蜜月，不僅挹注餐飲營收，更帶動館內住房率的提升，截至今年2月底，營收增加約2成，上半年的良辰吉日預定也已接近額滿。

將於4月17日舉辦的涵碧印相婚旅日，限額報名參加，不僅結合婚紗、布置、花藝，展現2021時尚婚禮趨勢，更加碼展示戶外婚禮與蜜月旅行的婚旅型態，讓新人預習心目中完美的婚禮。

(中時 )