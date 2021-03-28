小S大女兒Elly（許曦文）近日在社群曬出和美女老師的合照，祝她生日快樂，不過網友卻注意到旁邊還有一位清秀小美女，原來是賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel），兩個星二代同框引起熱議。
Elly在社群表示雖然好像已經過了，「祝我最喜歡的老師生日快樂」，她也曬出和美女老師的合照，不過照片中還有另一個清秀小美女，就是賈靜雯的大女兒梧桐妹，而她難得拿下眼鏡，也驚豔網友「Angel不戴眼鏡滿美的」。
其實，小S的3個女兒從小就是和這名美女老師學舞，每次女兒舞蹈比賽拿到好成績，她發文都會感謝老師，不過因為賈靜雯沒透露過梧桐妹也有在學舞，因此Elly曬出和梧桐妹合照，也讓外界相當驚訝，原來兩人是舞蹈班的同學。
小S的女兒都遺傳母親的巨星特質，各有各的特色，大女兒Elly擁有一張高級臉，受到不少時尚品牌青睞，而二女兒Lily（許韶恩）則是氣質美女長相，而許老三（許曦恩）則是有獨特搞怪個性，3人近來都走進幕前，成為新一代廣告寵兒。
而之前和前夫簽下協議，不能讓梧桐妹長相在媒體前曝光的賈靜雯，過去總是為了保護女兒，在女兒照片上都會「加工」，盡力不讓女兒曝光，不過現在解禁後，梧桐妹也經營自己的社群網站，她也遺傳媽媽的好基因，擁有大眼睛和一雙逆天長腿。
(中時新聞網)
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