不讓百老匯歌劇專美於前，台灣近年劇場界開始發展台灣音樂劇的可能性，唱歌集劇團作品《大家都想做音樂劇！》探討音樂劇的可能性與業界現象，劇中虛擬一座攝影棚，帶觀眾一起找答案。日前演出現場，藝人郭子乾到場欣賞，和演員即席互動，模仿柯P、蘇貞昌等政治人物，現場笑聲不斷。

團長詹喆君也親自在劇中飾演一名王牌製作人，擁有琵琶地音樂院聲樂碩士及歌劇演唱文憑的她，對於唱歌的聲腔轉換很拿手，舉凡流行歌唱法、美聲唱法，切換自如，她表示，「劇團因為太愛音樂劇了，愛到特別製作了一齣音樂劇，來談論音樂劇的各種現象。」

《大家都想做音樂劇！》探討音樂劇現象，像是應不應該有字幕，主題應該要是經典還是和時事接軌，歌曲應該要原創還是用現成的歌，還有熱演的《歌劇魅影》究竟是歌劇還是音樂劇，音樂劇和歌劇又有什麼不同，舞台上的設定是一座攝影棚，台下觀眾既是來欣賞演出，同時是劇中參與錄影的成員，為台上的王牌製作人、音樂製作人投票，互動性強。

參與製作的故事工廠執行長林佳鋒表示，他在金創獎上注意到這個團隊，因此特別南下高雄看戲，預計之後這部作品能在台北有長期的駐點演出。

(中時 )