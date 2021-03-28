曾柏鈞（左）邀沈摯亞合唱新歌。（寰亞唱片提供）

去年底才發行個人首張創作專輯1st EP的寰亞唱片創作新人曾柏鈞傳來捷報，他在香港電視娛樂 Chill Club推介榜年度推介新人獲得入圍，他也是該榜中唯一的台灣歌手，聽到公司同事傳來消息，酷酷的他只回了一句：「酷欸！」再附上一張甩髮圖，被大家笑虧跩屁啊！不只入圍好消息，曾柏鈞近期又接連推出兩首新歌〈輸給了你〉還有與知名穿搭達人沈摯亞Jiah合唱的〈耍點心機〉，第一張專輯的六首新歌就有五首拍了音樂MV，在後疫情的艱困時期，唱片公司的大手筆可見對他萬分重視。

〈輸給了你〉讓我們看到了曾柏鈞帥帥的外表下，對愛情有個超級浪漫的態度，這樣的感情從歌曲一開頭的鋼琴鋪陳一路延續到歌曲最後，不浮誇的編曲打造出真情真意的氣氛，平衡了歌詞的甜度，中後段弦樂與鋼琴的點綴更是呈現出他成熟穩重的質感，原來令人心跳撲通撲通的告白也可以如此甜而不膩。

彈琴唱情歌容易，但這次拍MV可就難倒了曾柏鈞，導演設下了難度爆表的任務挑戰，就是要一鏡到底，NG了只能重頭再來，聽到這一點已經嚇壞的他，沒想到真正挑戰在後面，當天抵達拍片現場的時候，導演輕鬆一派的提醒曾柏鈞，因為有煙火的橋段，劇組只準備了10組煙火，意味著NG不能超過10次，不然所有人員就做白工了，身負大任的他前一晚已經輾轉難眠，這下一聽更挫了，加上拍夜戲附近有民宅，晚上10點前就不能放煙火，曾柏鈞現場根本崩潰大喊：「這下連彩排的時間都沒有了！」所幸拍攝十分順利，MV效果也意外的動人，許多歌迷還紛紛留言高喊實在太浪漫了！

〈耍點心機〉詮釋出戀人之間曖昧、甜蜜、難搞、浪漫等心理攻防，曾柏鈞與沈摯亞Jiah你來我往的演唱非常俏皮可愛，有在IG、FB上關注韓風穿搭的時尚一族，一定對沈摯亞Jiah不會陌生，只是沒想到穿搭十分受粉絲喜愛的她，歌聲竟然也如此清亮，儘管兩人沒有親自演出MV，但曾柏鈞偷偷笑說：「其實摯亞Jiah早就出現在我的MV中了！」原來就在前一首〈輸給了你〉MV裡，跟曾柏鈞浪漫演出的那個漂亮女生就是沈摯亞，剛好合作的歌曲前後推出，也算是一種意外的巧合。

(中時 )